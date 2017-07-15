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У США сумніваються у смерті лідера ІДІЛ

У США сумніваються у смерті лідера ІДІЛ
У Сполучених Штатах не впевнені в тому, що лідер ісламської держави Абу Бакр аль-Багдаді мертвий, оскільки не можуть довести цього. Як інформує replyua.net, таку заяву зробив 14 липня міністр оборони США Джеймс Меттіс, пише Reuters. «Якби ми знали, ми б сказали вам. Зараз я не можу підтвердити чи спростувати це, - сказав Меттіс. - Наш підхід полягає в тому, що ми припускаємо, що він живий, поки не буде доведено протилежне. І на даний момент я не можу стверджувати інакше».

Раніше у Міноборони Росії повідомили, що у Сирії в результаті російського авіаудару загинув лідер «Ісламської держави» Абу аль-Багдаді. У повідомленні Міноборони кажуть, що ця інформація потребує перевірки. Російські військові повідомили, що авіаудар нанесли 28 травня по цілі поруч з Раккою - містом, яке називають «столицею» ІД в Сирії. Літаки Су-35 і Су-34 розбомбили командний пункт, де проходила нарада за участю лідерів терористів.

Міноборони стверджує, що в результаті удару було вбито більше 300 бойовиків, включаючи 30 польових командирів Ісламської держави. Серед убитих терористів - емір Ракка Абу аль-Хаджі аль-Мисрі, емір Ібрагім ан-Наеф аль-Хадж, які контролювали район від Ракка до населеного пункту Ес-Сухно, і начальник служби безпеки ІГІЛ Сулейман аль-Шауах, додали у відомстві.
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