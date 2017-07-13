Війська США вже контролюють столицю ІДІЛ – Ракку

Американські війська в Сирії зайняли місто Ракка - останній великий бастіон бойовиків ІДІЛ. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомляє агентство AFP, інформує replyua.net. «Американські війська увійшли до Ракки, цитаделі ІД в Сирії: офіційно», - йдеться в повідомленні. За інформацією TheDailyStar, в Рацці вже працюють військові радники США.
Військовий представник, полковник Райан Діллон, заявив, що війська, в основному спеціальні оперативні сили, працюють як порадники, помічники і супроводжуючі, граючи роль підтримки для місцевих бійців з сирійських демократичних сил. Він також зазначив, що кількість військових США в Ракку обчислюється «не сотнями».
За його словами, війська Сполучених Штатів Америки не беруть безпосередньої участі в боях, але контактують з ворогом більше, ніж війська США, які підтримують іракських військові в Мосулі. Діллон також розповів, що бойовики ІДІЛ все частіше використовують комерційні дрони, начинені вибухівкою, особливо в останні два тижні, коли сили коаліції просувалися все ближче до центру міста. Зазначимо, що раніше демократичні сили Сирії, в які входять арабські опозиційні групи і курдські ополченці, прорвали оборону бойовиків ІДІЛ в старому місті Ракка.