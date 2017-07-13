До американського Конгресу внесли закон про імпічмент президента Трампа

До Конгресу Сполучених Штатів Америки внесли проект закону про імпічмент президента Дональда Трампа, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Це зробили, зокрема, демократи Бред Шерман, який представляє штат Каліфорнія, та Ал Грін, який є представником від Техасу. Трампу висувають звинувачення на основі статті «Перешкоджання правосуддю». У законопроекті зазначається, що нинішній глава США перешкоджає правосуддю у розслідуванні федеральних органів щодо ймовірного втручання Російської Федерації в вибори президента Сполучених Штатів Америки в 2016 році. Також у документі повідомляється, що дії команди Дональда Трампа можуть нести небезпеку для держави. Розробник законопроекту Шерман відмітив, що він сподівається на те, що республіканці, які представлені більшістю в Конгресі США, не стануть на заваді і навпаки приєднаються до цієї ініціативи.
Варто нагадати, в грудні минулого року ЦРУ повідомили результати досліджень, які показали, що Москва втручалася в американські війни, аби таким чином допомогти Дональду Трампу отримати перемогу.