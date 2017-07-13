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До американського Конгресу внесли закон про імпічмент президента Трампа

До американського Конгресу внесли закон про імпічмент президента Трампа
До Конгресу Сполучених Штатів Америки внесли проект закону про імпічмент президента Дональда Трампа, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Це зробили, зокрема, демократи Бред Шерман, який представляє штат Каліфорнія, та Ал Грін, який є представником від Техасу. Трампу висувають звинувачення на основі статті «Перешкоджання правосуддю». У законопроекті зазначається, що нинішній глава США перешкоджає правосуддю у розслідуванні федеральних органів щодо ймовірного втручання Російської Федерації в вибори президента Сполучених Штатів Америки в 2016 році. Також у документі повідомляється, що дії команди Дональда Трампа можуть нести небезпеку для держави. Розробник законопроекту Шерман відмітив, що він сподівається на те, що республіканці, які представлені більшістю в Конгресі США, не стануть на заваді і навпаки приєднаються до цієї ініціативи.

Варто нагадати, в грудні минулого року ЦРУ повідомили результати досліджень, які показали, що Москва втручалася в американські війни, аби таким чином допомогти Дональду Трампу отримати перемогу.
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