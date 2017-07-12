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В США диспетчеру вдалося попередити «найбільшу катастрофу в історії авіації»

В США диспетчеру вдалося попередити «найбільшу катастрофу в історії авіації»
У США пілот авіакомпанії Air Canada помилково направив літак на смугу, де знаходилося декілька інших пасажирських лайнерів. Ситуацію врятував диспетчер, який вчасно побачив помилку. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на CBC News. Інцидент стався пізно увечері в п'ятницю, 7 липня, в аеропорту Сан-Франциско. Пілот прибув з Торонто повітряного судна при заході на посадку помилково направив його нема на злітну смугу, а на доріжку для рулювання, де в той момент знаходилися інші літаки. Диспетчер авіагавані дав команду екіпажу лайнера піти на друге коло. Льотчики виконали цю вказівку, після чого літак благополучно приземлився.

Колишній пілот американської авіакомпанії United Airlines Росс Еймер (Ross Aimer) заявив, що в разі краху ця катастрофа могла б стати найбільшою в історії цивільної авіації.

Air Canada розслідує дану подію. Перевірку в зв'язку з НП також організувало Федеральне управління цивільної авіації США (FAA). У відомстві заявили, що такі інциденти є вкрай рідкісними У січні поточного року в нью-йоркському аеропорту Ла-Гуардія зіткнулися два пасажирські літаки. В результаті обидва лайнера отримали незначні пошкодження. Ніхто з людей на їх бортах не постраждав.

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