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Эксперт: США берут Украину под жесткий контроль, чтобы сделать возврат Украины в поле влияния России невозможным

Эксперт: США берут Украину под жесткий контроль, чтобы сделать возврат Украины в поле влияния России невозможным
Министерство торговли США продлило льготные условия для поставки украинских труб в эту страну. Об этом в своем блоге пишет израильский политический эксперт Соломон Манн. По его словам, ранее Вашингтон немного потерроризировал Украину, сообщая о том, что Минторг США отменить эти льготы для Украины с 10 июля. Эксперт отмечает, что США теперь берут Украину под жесткий контроль, чтобы установить в регионе мир и сделать возврат Украины в поле влияния России невозможным. Как очевидно из практики политики бизнесмена Трампа, он придерживается схемы «кнута и пряника» во всем, даже там, где, казалось бы, это не нужно.

По мнению Манна, продление льгот для Украины должно указывать на то, что украинское руководство что-то сделало такое, что помогает планам Трампа в Восточной Европе. По всей видимости, Курт Волкер доволен взаимодействием с украинской верхушкой и получил основания отчитаться «все в порядке, идем дальше».

«Маркером этого взаимопонимания есть недавнее выступление Порошенко, в котором он подтвердил схему Запада в Минских урегулированиях, отойдя от прежде сформулированной и закрепленной годами в СМИ украинской трактовки порядка действий в Минских соглашениях. И тут же получили за это приз», – написал Манн.
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