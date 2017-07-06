В Совете Нацбезопасности США заявили, что будут делать все возможное, чтобы Трамп не оставался один на один с Путиным

Белый Дом объявил, что встреча между Трампом и его кремлевским коллегой Путиным в пятницу будет иметь статус официальной двусторонней встречи на высшем уровне с соответствующим протоколом.
Такие встречи между главами России и США не проводились с 2013 года, поскольку после начала российской агрессии против Украины экс-президент США Обама отказывался от официальных двусторонних встреч с Путиным, проводя с ним только короткие неофициальные встречи в кулуарах саммитов G20 и в 2015 году в кулуарах генассамблеи ООН. Как отметил у себя в Facebook блогер и политический обозреватель Игорь Айзенберг, таким образом, Белый Дом пренебрег рекомендацией Госдепартамента и Совета Национальной Безопасности не проводить официальную двустороннюю встречу.
Эксперт отметил, что канал MSNBC также сообщил, что сотрудники Совета Национальной Безопасности, готовящие встречу, будут стремиться сделать все возможное, чтобы на встрече постоянно присутствовало как можно больше сотрудников совета, чтобы Трамп не оставался один на один с Путиным.