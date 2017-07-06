валюта
СпецтемаПономарь: кажется, что Украине начали помогать какие-то высшие силы!

В Совете Нацбезопасности США заявили, что будут делать все возможное, чтобы Трамп не оставался один на один с Путиным

В Совете Нацбезопасности США заявили, что будут делать все возможное, чтобы Трамп не оставался один на один с Путиным
Белый Дом объявил, что встреча между Трампом и его кремлевским коллегой Путиным в пятницу будет иметь статус официальной двусторонней встречи на высшем уровне с соответствующим протоколом.

Такие встречи между главами России и США не проводились с 2013 года, поскольку после начала российской агрессии против Украины экс-президент США Обама отказывался от официальных двусторонних встреч с Путиным, проводя с ним только короткие неофициальные встречи в кулуарах саммитов G20 и в 2015 году в кулуарах генассамблеи ООН. Как отметил у себя в Facebook блогер и политический обозреватель Игорь Айзенберг, таким образом, Белый Дом пренебрег рекомендацией Госдепартамента и Совета Национальной Безопасности не проводить официальную двустороннюю встречу.

Эксперт отметил, что канал MSNBC также сообщил, что сотрудники Совета Национальной Безопасности, готовящие встречу, будут стремиться сделать все возможное, чтобы на встрече постоянно присутствовало как можно больше сотрудников совета, чтобы Трамп не оставался один на один с Путиным.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналист: в России, да и в Украине любят говорить, что Украина скоро развалится, но я приведу вам некоторые цифры

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
05 июл 2017
17160

Журналист: в России, да и в Украине любят говорить, что Украина скоро развалится, но я приведу вам некоторые цифры

Журналист Олеся Яхно-Белковская на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что хочет сообщить немного занятных цифр, взятых из публичных источников, поскольку очень многие в Украине, а в России – тем

05 июл 2017
9996

Генерал: Россия располагает абсолютно всеми данными об Украине – начиная от настроений в обществе и заканчивая состоянием армии

Дмитрий Уманец, генерал-лейтенант запаса, заявил о том, что власти России имеют доступ абсолютно ко всей информации, касающейся Украины – от настроений в обществе до состояния украинских Вооруженных

05 июл 2017
9129

Азаров: Анна Ярославна 100 процентов была русской, а не киевской княжной

Николай Азаров, бывший украинский премьер-министр, на сто процентов уверен в том, что Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, была русской княжной, поскольку, как считает политик, ее отец ни разу в

05 июл 2017
8519

Политолог: крупнейшая геополитическая катастрофа произошла еще три года назад

Андрей Пионтковский, известный российский политолог и журналист, считает, что самая крупная геополитическая катастрофа произошла в 2014 году, и она стала крупнейшей не в 21, а в 20 веке. Как передает

Последние новости

Политолог: панические настроения по поводу отсутствия транша МВФ надуманны

Эксперт: санкции изменили жизнь россиян

Горишни Плавни снова стали Комсомольском, но не за бюджетные деньги

6 июля в Украине снова дожди и холод, - синоптик

Перед встречей G20 Меркель опять жутко раскритиковала Трампа

Журналист: зачем МВФ дает деньги стране, в которой их все равно украдут?

Эксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

В Совете Нацбезопасности США заявили, что будут делать все возможное, чтобы Трамп не оставался один на один с Путиным

Нидерланды подготовили России неприятный «сюрприз»

Трамп прилетів до Польщі з першим офіційним візитом

У МВФ готові піти на значні поступки Києву – ЗМІ

Пасажири київського транспорту зможуть використовувати старі жетони та квитки до серпня

Яковина: чекаємо на Макрона топлес з гвинтівкою

У Держдепі США заявили, що Вашингтон не збирається працювати з приводу Донбасу виключно з РФ

Блогер: запрет ученикам пользоваться Интернетом при подготовке к экзаменам – это шаг назад

У ЗМІ потрапила інформація про плани російської влади на майбутні президентські вибори

Українське МЗС різко прокоментувало скандальні заяви польського міністра

Мир в Украину принесет Китай, – эксперт

«Чистилище» Миротворця поповнила ще одна російська співачка

Ганебне покарання для російських ФСБ-шників-диверсантів

 Новости за день