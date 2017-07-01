Корреспондент: это шедеврально – президент США использует лексику алкашей у подъезда!

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге сообщает о том, что думающая часть населения Соединенных Штатов снова была повергнута в шок, и сделал это Дональд Трамп своим очередным заявлением, информирует replyua.net.
По словам Яковины, на своей странице в Твиттере президент США набросился на Мику Бзежински и Джо Скарборо, ведущих программы Morning Joe. Яковина отмечает, что такое нельзя не процитировать. «Слышал, что в передаче Morning Joe, которую никто даже не смотрит, обо мне какие-то гадости говорили. Интересно тогда, почему эта набитая дура Мика и последний псих Джо перед Новым годом трижды приезжали ко мне на виллу, желая присоединиться к нашей компании? Мика была вся в крови после очередной подтяжки лица, и я им отказал», написал Трамп в своем Твиттере.
Яковина пишет, что это просто шедевральное заявление от Дональда Трампа – это абсолютный космос, когда американский президент публично использует лексику алкашей, собирающихся у подъезда.