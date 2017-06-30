У Сенаті США внесли поправки до законопроекту щодо антиросійських санкцій

Сенат Конгресу США переоформив свій законопроект про посилення антиросійських санкцій з урахуванням конституційних вимог і знову направив його на розгляд Палати представників. Про це передає replyua.net. У новому варіанті документ прийнятий «за спільною згодою» сенаторів, передає ТАСС. Таким чином він вважається схваленим усіма 100 голосами, тоді як раніше двоє законодавців все ж були проти.
«Палата тепер займеться цим законопроектом після перерви на 4 липня», - сказав один з фахівців. Сенат Конгресу США відновлює роботу після святкових канікул 10 липня, Палата представників - 11 липня.
У вихідному варіанті новий пакет жорстких санкцій щодо Росії через її втручання в політичні процеси в США був схвалений Сенатом два тижні тому. Однак пізніше з'ясувалося, що рішення Сенату було прийнято з відступом від конституційних норм, що вимагають, щоб ініціативи, здатні вплинути на дохідних статтях бюджету США, висувалися нижньою палатою. Тепер технічні похибки законопроекту усунені До цього 7-8 липня в Гамбурзі повинен пройти саміт «двадцятки», на якому очікується перша особиста зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа.