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У Вашингтоні повідомили, коли Трамп зустрінеться з Путіним

У Вашингтоні повідомили, коли Трамп зустрінеться з Путіним
У адміністрації президента Сполучених Штатів Америки підтвердили інформацію про те, що Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним в рамках саміту країн Великої двадцятки, що має відбутись вже наступного тижня 7-8 липня в німецькому Гамбурзі, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Радник глави США з питань нацбезпеки Герберт Макмастер зазначив, що зустріч президентів США та Росії належить до числа декількох запланованих заходів під час робочого візиту Дональда Трампа до Німеччини. Ці дані підтвердили і представники Кремля. Зокрема, речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що сторони вже обговорювали цю майбутню зустріч.

Варто відмітити, що раніше вищі посадовці Сполучених Штатів Америки, зокрема, президент Дональд Трамп та державний секретар Рекс Тіллерсон заявляли, що американсько-російські відносини досягли історичного мінімуму з часів холодної війни. Однак водночас очільник Держдепу Тіллерсон наголошував, що у Вашингтоні готові співпрацювати з Москвою над стабілізацією відносин між двома державами, адже це відповідає інтересам і США, і РФ.
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