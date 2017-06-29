валюта
СпецтемаТурчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

Пономар: чи достатньо чудові для вас ці новини з США?

Пономар: чи достатньо чудові для вас ці новини з США?
Блогер та політичний аналітик Олег Пономар у своєму дописі ділиться найсвіжішими новинами з владних коридорів Сполучених Штатів Америки. Про те, який вплив вони матимуть на нашу державу, replyua.net дізнався з матеріалів персональної сторінки блогера в Фейсбук.

Так, Пономар повідомляє, що проект військового бюджету Сполучених Штатів Америки (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018) вже пройшов затвердження Комітету Сенату з питань озброєнь (саме його очолює американський політик, який зарекомендував себе як послідовний друг України – Джон МакКейн). Загальний обсяг цього бюджету – шістсот сорок мільярдів доларів. З цих коштів чотири мільярди шістсот мільйонів буде виділено на протидію Кремлю та блокування російської агресії. Варто зауважити, що у поточному році на підтримку союзників у Східній та Центральній Європі виділялось три мільярди чотириста мільйонів доларів.

Крім того, у проекті бюджету не забули і про Україну. На військову допомогу для нас, в тому числі – на поставки летальної зброї українській армії, Сполучені Штати виділяють п’ятсот мільйонів доларів при показнику поточного року в триста п’ятдесят мільйонів. Чи достатньо добрі ці новини для вас, шановні читачі? - цікавиться блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Геращенко: тривожні новини з ПАРЄ

Срочно: Ким Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала
Важное за сутки
28 июн 2017
23176

Геращенко: тривожні новини з ПАРЄ

Народний обранець та член української делегації до ПАРЄ Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук повідомила останні новини зі Страсбургу, де відбуваються засідання цієї організації, - про

29 июн 2017
13264

Пионтковский: у Украины появился новый надежный союзник, размазавший по стенке Путина

Андрей Пионтковский, известный российский политолог, в блоге на Новом времени пишет о том, что у Украины появился надежный союзник в лице Франции, информирует replyua.net. По словам Пионтковского,

Последние новости

Казарін: війна постійно поруч

На Банковій розповіли завдяки кому до Дня Конституції нагородили регіоналів

У РНБО пояснили, як в Україні поширилася кібератака

Уколов: не варто роздмухувати скандал навколо нагородження

Генпрокурор планує арештувати нардепа Добкіна

Блогер пояснив чому виник скандал із нагородженням Атрошенка і Гереги

Луценко анонсував завершення слідства в справі щодо розстрілів на Майдані

Кримський Бандерівець: портрет Путіна як амулет «ватника»

Проти України готують санкції за недопуск Самойлової на Євробачення-2017 – Аласанія

Пономар: чи достатньо чудові для вас ці новини з США?

У Кабміні спростували інформацію про повторну кібератаку

Блогер: для українця звучить дивно ідея дякувати політику, але ці – заслужили

Співробітники СБУ провели обшуки в Херсонській міськраді

У ЄС розповіли, як вплине рішення Трампа про вихід з кліматичної угоди на відносини з США

Полоненого російського військового передали СБУ

Представники Саакашвілі спростували інформацію про закриття його передачі

У Тернопільській області люди перекрили трасу через страшне вбивство випускниці

У Сенаті США прийняли військовий бюджет, у якому передбачено військову допомогу Україні

У Росії через Медведєва не дозволяли посадку літакам

На ProZorro запропонували сніданок із Дєєвою за 11 мільйонів гривень

 Новости за день