Пономар: чи достатньо чудові для вас ці новини з США?

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Блогер та політичний аналітик Олег Пономар у своєму дописі ділиться найсвіжішими новинами з владних коридорів Сполучених Штатів Америки. Про те, який вплив вони матимуть на нашу державу, replyua.net дізнався з матеріалів персональної сторінки блогера в Фейсбук.Так, Пономар повідомляє, що проект військового бюджету Сполучених Штатів Америки (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018) вже пройшов затвердження Комітету Сенату з питань озброєнь (саме його очолює американський політик, який зарекомендував себе як послідовний друг України – Джон МакКейн). Загальний обсяг цього бюджету – шістсот сорок мільярдів доларів. З цих коштів чотири мільярди шістсот мільйонів буде виділено на протидію Кремлю та блокування російської агресії. Варто зауважити, що у поточному році на підтримку союзників у Східній та Центральній Європі виділялось три мільярди чотириста мільйонів доларів.Крім того, у проекті бюджету не забули і про Україну. На військову допомогу для нас, в тому числі – на поставки летальної зброї українській армії, Сполучені Штати виділяють п’ятсот мільйонів доларів при показнику поточного року в триста п’ятдесят мільйонів. Чи достатньо добрі ці новини для вас, шановні читачі? - цікавиться блогер.