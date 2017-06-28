У Вашингтоні мають свою версію, чому Асад відмовився від хімічної атаки



Очільник міністерства оборони



Так Меттіс відповів на питання журналістів, які цікавились, чи зафіксували американські військові ознаки нової активності сирійського уряду стосовно підготовки до наступної хімічної атаки. Водночас керівник Пентагону не забажав коментувати можливі дії Сполучених Штатів Америки в разі, якщо Асад таки вдасться до цього. Меттіс наголосив, що він ніколи не обговорює майбутні військові операції.



Варто нагадати,раніше цього тижня спікер адміністрації президента США озвучив заяву щодо того, що американським військовим вдалося виявити підготовку режиму Асада до проведення наступної атаки з використання хімічної зброї, що може призвести до великої кількості загиблих серед цивільного населення. У Білому домі наголосили, що схожі дії спостерігалася напередодні масової хімічної атаки, яку режим Асада здійснив в квітні 2017 року.

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Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины Очільник міністерства оборони США Джеймс Меттіс важчає, що чинний уряд Сирії на чолі з Башаром Асадом серйозно відреагував на попередження з Вашингтона щодо неприпустимості завданні нової хімічної атаки і в зв’язку саме з цим Асада відступи від ідеї її проведення, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.Так Меттіс відповів на питання журналістів, які цікавились, чи зафіксували американські військові ознаки нової активності сирійського уряду стосовно підготовки до наступної хімічної атаки. Водночас керівник Пентагону не забажав коментувати можливі дії Сполучених Штатів Америки в разі, якщо Асад таки вдасться до цього. Меттіс наголосив, що він ніколи не обговорює майбутні військові операції.Варто нагадати,раніше цього тижня спікер адміністрації президента США озвучив заяву щодо того, що американським військовим вдалося виявити підготовку режиму Асада до проведення наступної атаки з використання хімічної зброї, що може призвести до великої кількості загиблих серед цивільного населення. У Білому домі наголосили, що схожі дії спостерігалася напередодні масової хімічної атаки, яку режим Асада здійснив в квітні 2017 року.