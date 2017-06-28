Дослідження показало, що імідж США погіршився за президента Трампа

Міжнародна спільнота стала гірше сприймати Сполучені Штати Америки після того, як до влади прийшов 45-ий американський президент Дональд Трамп, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Про те, що симпатиків Вашингтону у світі поменшало повідомили представники Pew Research Center, якими було проведено відповідне опитування. Зокрема, лише 22 % опитаних в 37 державах світу вважають, що Білий дім нині дотримується правильного зовнішньополітичного курсу. Слід порівняти, що результати аналогічного дослідження за президента Барака Обами показували результати у 64 %.
Щоправда нині покращилось ставлення до США лише у громадян Ізраїлю та Росії, де з 2015 до 2017 р. кількість прихильників Вашингтону збільшилась з 15 % до 41 %. Однак у інших регіонах, зокрема, країнах Латинської Америки, Північної Америки, Азії, Європи та Африки показники позитивного сприйняття США погіршились. Більшість респондентів вважають Трампа сильним лідером, однак ще більше учасників опитування звинувачують його у нетерпимості та небезпечності.