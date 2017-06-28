Американські вчені запропонували пластир із щепленням від грипу

У США з успіхом випробували пластир з вакциною проти грипу. Новинка, на думку розробників, зможе замінити вакцини. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на ВВС.
Винахід розробили вчені з університету штату Джорджія і університету Еморі. Пластир діє за наступним принципом: в ньому міститься капсула з вакциною на липкій стороні, яку клеять на шкіру, і розташовані ряди мікроголок; коли пластир наклеюють - голки вводять вакцину під верхній шар шкіри і розчиняються. На думку винахідників, пластир може допомогти тим, хто не має можливості робити щеплення. Істотною перевагою пластиру є абсолютна відсутність болю при вакцинації. Пластир досліджували на ста волонтерів, частина яких паралельно робили і звичайні уколи для порівняння. Очікується, що пластир надійде в продаж в США вже через кілька років.
Раніше стало відомо, що Україні загрожує епідемія кору, в цьому році заразилися понад 700 осіб, в основному це діти і підлітки. Кір зафіксована вже в 15 областях. Найбільше випадків зафіксовано на Прикарпатті та Одеській області. Спалах кору медики пов'язують з низьким рівнем вакцинації в країні. При цьому, запевняють, препаратів для щеплень в регіонах вдосталь.