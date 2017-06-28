В Госдепе сделали предупреждение гражданам об Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов призвали американцев отказаться от поездок в восточные регионы Украины и в Крым. Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, в Госдепе подчеркнули, что эти районы могут быть небезопасными для американских граждан.
«Государственный департамент США предупреждает американских граждан об опасности любых путешествий в Крым и восточные области Украины - Донецкую и Луганскую», говорится в сообщении ведомства. Предупреждение об опасности нахождения в этих регионах последний раз Госдеп обнародовал в конце прошлого года. В ведомстве подчеркнули, что сепаратисты, которых контролирует Россия, оккупировали некоторые районы Луганской и Донецкой областей, где за три года в результате насильственных действий погибли около девяти тысяч граждан.
«Лица, в том числе граждане США, подвергались угрозам, задержаниям или похищениям на несколько часов или дней после остановки на сепаратистских контрольно-пропускных пунктах», добавили в Госдепе США.