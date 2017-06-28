валюта
СпецтемаПавел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Держдеп: У Москві занадто багато на себе беруть, трактуючи розмови Лаврова і Тіллерсона

Держдеп: У Москві занадто багато на себе беруть, трактуючи розмови Лаврова і Тіллерсона
Російська сторона спотворює інформацію про приватні дипломатичні розмови між керівниками зовнішньополітичних відомств США та Росії. Як передає replyua.net, таку заяву зробила прес-секретар Держдепартаменту Хезер Науерт під час регулярного брифінгу 28 червня в відповідь на повідомлення росіян про те, що Тіллерсон нібито попередив Лаврова про підготовку заяви США щодо Сирії, повідомляє Укрінформ. «Росіяни часто оприлюднюють інформацію, в якій вони іноді прихильні неправильно характеризувати речі», - заявила вона.

Офіційний представник Держдепу підкреслила, що держсекретар Рекс Тіллерсон «завжди говорить чітко росіянам про те, як ми ставимося до певних речей». Крім того, за її словами, Тіллерсон воліє «виконувати свою дипломатичну роботу в приватному форматі під час таких бесід, оскільки він вважає, що ми можемо бути найбільш ефективними в цьому напрямку».

Науерт відмовилася коментувати заяви російських ЗМІ, однак зазначила, що глава Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон «в минулому вже висловлював свою стурбованість стосовно Росії і продовжує це робити».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
27 июн 2017
24741

Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Как передает replyua.net, сегодня лидер так называемой украинской оппозиции Юлия Тимошенко опубликовала в Facebook пост о том, что только полная перезагрузка власти может спасти страну. По мнению

27 июн 2017
17516

Кремль открывает новый фронт, чтобы «подорвать» спокойствие в мирных городах Украины, – эксперт

Почти незаметно прошла информация о том, что «Эхо Москвы» запустило программу на украинском языке. Вести ее будет Матвей Ганапольский. Украинский блогер и политический эксперт Александр Хоруженко в

27 июн 2017
14792

Мировому сообществу стоит задуматься над тем, чтобы Россию отключить от интернета насовсем, – Сазонов

СМИ сообщают о том, что впервые в истории Украины совершена массовая хакерская атака на сайты украинских государственных структур, в следствии чего лег даже сервер Кабмина. Подтвердил сильнейшую

27 июн 2017
9835

Эксперт: надо привлечь к ответственности Лукаш и забыть о всяких юридических формальностях

В Киеве совершен теракт против офицера Главного управления разведки Министерства обороны полковника Максима Шаповала. Погиб человек – это уже страшная трагедия, а еще был нанесен удар по безопасности

Последние новости

Диего Марадона может стать тренером российской сборной

СМИ России сообщили о бойкотировании Украиной ЧМ-2018

Трюдо объяснил ситуацию с безвизом для Украины

Турчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

Через хакерську атаку у Борисполі утворилися величезні черги

Порошенко: «Радянський спадок» - головна перепона для боротьби з корупцією

Цукерберг рассказал о новом рекорде Фейсбука

NASA допоможе у розслідувані справи Керченського мосту – прокуратура

Вооруженные силы Украины признали одними из самых мощных в мире

У Канаді заявили про вірогідність скасування віз для України

У Києві відбулися сутички між вкладниками банка «Михайлівський» та правоохоронцями

Пузанов: сегодня украинцы должны вспомнить, что им нужно бороться за свои права

В Госдепе сделали предупреждение гражданам об Украине

Американські вчені запропонували пластир із щепленням від грипу

Манафорт сознался в получении миллионов долларов от «Партии регионов»

Доба в АТО минула для втрат для ЗСУ

У Венесуелі поліцейський вертоліт атакував приміщення Верховного суду

Еще один патриот: Ротань отказался выступать за Россию

Держдеп: У Москві занадто багато на себе беруть, трактуючи розмови Лаврова і Тіллерсона

Тиллерсон сделал предупреждение главе МИД России

 Новости за день