Держдеп: У Москві занадто багато на себе беруть, трактуючи розмови Лаврова і Тіллерсона

Російська сторона спотворює інформацію про приватні дипломатичні розмови між керівниками зовнішньополітичних відомств США та Росії. Як передає replyua.net, таку заяву зробила прес-секретар Держдепартаменту Хезер Науерт під час регулярного брифінгу 28 червня в відповідь на повідомлення росіян про те, що Тіллерсон нібито попередив Лаврова про підготовку заяви США щодо Сирії, повідомляє Укрінформ. «Росіяни часто оприлюднюють інформацію, в якій вони іноді прихильні неправильно характеризувати речі», - заявила вона.
Офіційний представник Держдепу підкреслила, що держсекретар Рекс Тіллерсон «завжди говорить чітко росіянам про те, як ми ставимося до певних речей». Крім того, за її словами, Тіллерсон воліє «виконувати свою дипломатичну роботу в приватному форматі під час таких бесід, оскільки він вважає, що ми можемо бути найбільш ефективними в цьому напрямку».
Науерт відмовилася коментувати заяви російських ЗМІ, однак зазначила, що глава Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон «в минулому вже висловлював свою стурбованість стосовно Росії і продовжує це робити».