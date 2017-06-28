Манафорт сознался в получении миллионов долларов от «Партии регионов»

Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, признался в том, что с 2012 по 2013 годы «Партия регионов» заплатила ему 17 миллионов долларов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, Манафорт заявил, что его фирма получала эти деньги в обмен на деятельность в интересах Виктора Януковича, бывшего украинского президента, в частности, речь идет о предвыборной кампании. О том, что бывший глава предвыборного штаба Трампа получал деньги за подобную работу, выяснилось из документов, которые Манафорт подал в Минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов.
В Минюсте отметили, что в 2013-2014 годах фирма Манафорта преследовала в работе с «Партией регионов» одну цель – нужна была децентрализация власти с последующей передачей регионам максимальных полномочий. Кроме того, речь шла о строительстве политической силы западного образца, а также о преобразовании Украины в страну, наиболее привлекательную для инвесторов в этом регионе.