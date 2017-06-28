Тиллерсон сделал предупреждение главе МИД России

Американское издание Daily Beast опубликовало материал, где говорится о том, что якобы Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, сделал секретное предупреждение Сергею Лаврову, своему российскому коллеге, о том, какие последствия могут быть после очередной химической атаки в Сирии.
Как сообщает replyua.net, при этом издание отмечает, что Государственный департамент США решил обговорить с главой внешнеполитического ведомства России эту проблему еще до того, как Вашингтон официально заявит о новой спланированной атаке химическим оружием мирного населения Сирии. Отметим, что США обвиняют в химических атаках Башара Асада, президента Сирии, а также все сирийское правительство.
В частности, Тиллерсон сообщил главе МИД России, что правительственные войска Башара Асада готовят удар с применением запрещенного оружия, после чего предупредил Москву о возможных последствиях такого шага. Собеседник СМИ при этом заявил, что Лавров заверил США в том, что атаки химическим оружием в Сирии не будет. Напомним, что последний раз химическая атака в Сирии была совершена в начале апреля.