Трамп продал один из своих небоскребов в Торонто

Trump International Hotel & Tower, большой небоскреб, расположенный в канадском Торонто, в скором времени «уйдет с молотка» и его переименуют.
Как информирует replyua.net со ссылкой на агентство Блумберг, высотное здание в Торонто будет куплено компанией JCF Capital ULC, которая активно сотрудничает с Соединенными Штатами. В агентстве при этом подчеркнули, что сразу после официального вступления сделки в силу, 1 августа, вывеска компании Трампа с небоскреба будет удалена новыми владельцами. По словам источников, знакомых с ситуацией, вероятнее всего, высотное здание будет использоваться под именем бренда St. Regis компании Marriott International Inc. Этот небоскреб считается одним из новейших в Торонто – он был построен всего пять лет назад.
Однако продажи квартир в здании шли не самым лучшим образом – было продано менее половины жилья. Также в здании находится отель, заполняемость которого намного меньше, чем того ожидали владельцы. Напомним, что до вступления в должность президента США Дональд Трамп занимался строительным бизнесом.