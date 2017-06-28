Тиллерсон обвинил Россию и Китай в использовании рабсилы из КНДР

Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, сделал заявление о том, что Китай и Россия принимают участие в использовании принудительного труда граждан из Северной Кореи, и в настоящий момент под принуждением за границей работают от 50 до 80 тысяч граждан из КНДР.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление от Тиллерсона прозвучало во время презентации доклада по противодействию торговле людьми. По словам Тиллерсона, КНР и РФ используют принудительный труд северокорейцев, однако средства, заработанные гражданами, идут не им, а на поддержку режима Северной Кореи.
«50-80 тысяч северокорейских граждан работают за рубежом под принуждением, в основном в России и Китае, многие из них работают по 20 часов в день. Их заработная плата не выплачивается непосредственно им, - она идет к правительству Северной Кореи, которое, очевидно, конфискует большую часть из этого», заявил госсекретарь. Также Тиллерсон призвал все страны, которые продолжают принимать на работу граждан из Северной Кореи, прекратить такие действия и отправить северокорейцев в их страну.