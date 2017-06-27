Башар Асад готовит новую химическую атаку

Сирийский режим во главе с Башаром Асадом в ближайшее время может совершить еще одну химическую атаку на мирных жителей. Как сообщает replyua.net со ссылкой на DW, такое заявление прозвучало в Белом доме, и его представители сослались на данные, которыми они якобы располагают.
Также Белый дом предупредил сирийского президента о том, что, если это произойдет, он заплатит очень высокую цену за химатаку. Кроме того, в Белом доме предупредили, что, если новая химическая атака все-таки произойдет, скорее всего, это закончится "массовым убийством гражданского населения", включая детей. Между тем, наблюдатели уже заявили о том, что якобы смогли зафиксировать приготовления к атаке – это действия были похожи на те, которые совершались ранее, во время химической атаки в начале апреля этого года.
Напомним, что режим Асада осуществил химическую атаку в районе города Хан-Шейхун. Наблюдатели утверждали, что тогда использовался газ зарин, однако прямые доказательства до сих пор не обнаружены, расследование проведено не было.