«Ціна буде високою»: У Білому домі застерегли Асада від використання хімічної зброї

В Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки вважають, що сирійський уряд готується вчергове застосувати хімічну зброю, передає replyua.net. У США стверджують, що режим Асада «заплатить високу ціну», якщо це станеться, повідомляє «Радіо Свобода». У повідомленні Білого дому напередодні, 26 червня, говориться, що нинішні дії урядових сил Сирії подібні до тих, які були перед хімічною атакою 4 квітня, в результаті якої загинули десятки цивільних. Тоді це спонукало президента США Дональда Трампа застосувати удар крилатими ракетами по сирійській авіабазі.
«Якщо президент Сирії Башар Асад вирішить вдатися до нової акції масового вбивства із застосуванням хімічної зброї, він і його військові будуть платити високу ціну», - зазначив представник Білого дому Шон Спайсер.
Трамп наказав атакувати аеродром Шайрат в квітні - після того, як повідомив, що в результаті проведеної урядом Асада хімічної атаки загинули щонайменше 70 осіб. Сирія заперечує вчинення нападу із застосуванням хімічної зброї. Той удар погіршив відносини Вашингтона з Москвою, яка повітряними ударами підтримує Асада в шестирічної громадянській війні.