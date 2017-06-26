Дональд Трамп прокоментував рішення Верховного суду щодо часткового поновлення дії міграційного указу

Американський президент Дональд Трамп вважає, що рішення Верховного суду США щодо введення в дію окремих пунктів міграційного указу, є перемогою для нацбезпеки Сполучених Штатів Америки, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Трамп відмітив, що перебуваючи на посаді президента, він не може дозволити третім сторонам «заподіяти шкоду американцям». Нинішній глава США наголосив, що він, як головнокомандуючий, відповідальний перед американцями за їх захист та забезпечення безпеки держави. Він зазначив, що рішення Верховного суду надає змогу користуватись важливим інструментом для захисту США та американського народу.
Варто відмітити, що зазначене рішення Верховного суду не поширюється на тих громадян Ємену, Сирії, Судану, Ірану, Сомалі та Лівії, яких поєднують якісь відносини з американськими громадянами чи юридичними особами США. Крім того, у жовтні заплановане наступне засідання Верховного суду, під час якого має бути визначена доля указу Трампа загалом: документ або набере чинності в цілому, або його дію буде заборонено.