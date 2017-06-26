Маленька перемога Трампа: Верховний суд переглянув рішення щодо міграційного указу президента США

У Верховному суді Сполучених Штатів Америки переглянули попереднє рішення щодо заборони дії указу Дональда Трампа, яким обмежується в’їзд на територію крани громадянами переважно мусульманських країн, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, Верховний суд розглянув апеляцію представників центральної влади щодо попередніх рішень суду і частково скасував блокування указу, дозволивши, аби окремі положення документу вступили в силу. Віднині міграційне обмеження не може стосуватися тих громадян шести мусульманських країн( Іран, Лівія, Ємен, Сомалі, Судан, Сирія), які мають давні відносини з громадянами США або американськими компаніями. Однак в інших випадках дія указу чинна. Крім того, у жовтні має відбутись ще одне засідання Верховного суду, в результаті якого буде визначено, чи буде дія президентського документу повністю реалізована, чи повністю скасована.
Слід відмітити, що міграційний указ, який розглядали у Верховному суді, є вже другою редакцією цього президентського розпорядження. Після скасування першого міграційного указу Трампа, окремі положення документу були переглянуті та скасовані. Зокрема, передбачалося, що дія указу не буде поширюватись на тих осіб, які вже отримали американську візу чи грінкарту.