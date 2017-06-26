Вашингтон займається планом для України – колишній радник держсекретаря США

Метью Брайз, який раніше обіймав посаду радника держсекретаря США, повідомив, що спеціалісти Міністерства оборони США, Державного департаменту, Центрального розвідувального управління та Білого дому готують спеціальний план для України, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
За словами чиновника, його колеги із зазначених відомств нині активно розробляють ідеї для Києва, отримавши чітку вказівку щодо цього від очільника Державного департаменту Рекса Тіллерсона. На даний момент, за словами Брайза, відбуваються дебати та обговорення між представниками інституцій, які продовжують узгоджувати окремі пункти напрацювань. Щоправда яких конкретно сфер стосуються розробки американських посадовців, екс-радник держсекретаря не вказав. Однак він зауважив, що на даний момент в Вашингтоні є проблема щодо того, що глава держави Дональд Трамп має труднощі з фокусуванням на окремих проблемах, а натомість «щодня є щось різне».
Варто нагадати, що днем раніше український президент Петро Порошенко в розмові з журналістами повідомив, що найближчим часом очікується візит державного секретаря США Рекса Тіллерсона, в результаті якого Київ сподівається на завершення перемовин щодо виділення оборонної зброї для України від США.