Трамп звинуватив Обаму, що той знав про російське втручання у вибори і нічого не зробив

Нинішній президент США Дональд Трамп вважає, що його попереднику Бараку Обамі було відомо про втручання Російської Федерації в вибори президента в минулому році, однак він, на його думку, нічого не зробив проти дій Москви, бо очікував на перемогу Хілларі Клінтон, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку позицію глава Сполучних Штатів Америки висловив на власній сторінці в соціальній мережі Twitter. За словами Трампа, Обама довідався про факт втручання у американський виборчий процес від представників Центрального розвідувального управління. Але на його думку, діями Обами керувало бажання «не розгойдувати човен».
Слід зауважити, що це вже не перша подібна заява нинішнього американського президента на адресу попередника Барака Обама. Днем раніше Дональд Трамп також звинуватив Обаму щодо бездіяльності в цьому питанні після того, як в американських ЗМІ з’явились дані що в серпні 2016 року представники ЦРУ доповіли Обамі про причетність Кремля до кібератак під час передвиборчої кампанії. Трамп зазначив, що варто подумати, чому такою була поведінка Обама, а не продовжувати обговорювати його причетність до цього. Свою причетність та причетність будь-кого зі свого передвиборчого штабу Трамп неодноразово заперечував.