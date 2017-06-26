валюта
СпецтемаРогозін влаштував істерику із-за допису українського блогера

Трамп звинуватив Обаму, що той знав про російське втручання у вибори і нічого не зробив

Трамп звинуватив Обаму, що той знав про російське втручання у вибори і нічого не зробив
Нинішній президент США Дональд Трамп вважає, що його попереднику Бараку Обамі було відомо про втручання Російської Федерації в вибори президента в минулому році, однак він, на його думку, нічого не зробив проти дій Москви, бо очікував на перемогу Хілларі Клінтон, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Таку позицію глава Сполучних Штатів Америки висловив на власній сторінці в соціальній мережі Twitter. За словами Трампа, Обама довідався про факт втручання у американський виборчий процес від представників Центрального розвідувального управління. Але на його думку, діями Обами керувало бажання «не розгойдувати човен».

Слід зауважити, що це вже не перша подібна заява нинішнього американського президента на адресу попередника Барака Обама. Днем раніше Дональд Трамп також звинуватив Обаму щодо бездіяльності в цьому питанні після того, як в американських ЗМІ з’явились дані що в серпні 2016 року представники ЦРУ доповіли Обамі про причетність Кремля до кібератак під час передвиборчої кампанії. Трамп зазначив, що варто подумати, чому такою була поведінка Обама, а не продовжувати обговорювати його причетність до цього. Свою причетність та причетність будь-кого зі свого передвиборчого штабу Трамп неодноразово заперечував.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналист: сегодня на 112-м и NewsOne была ночь живых мертвецов

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
25 июн 2017
11667

Блогер: Садовий ризикнув і програв

Блогер Богдан Карпенко у дописі на персональній сторінці в Фейсбук пояснив до яких наслідків призведе організований мером Львова Андрієм Садовим мітинг, - про це інформує новинний портал replyua.net.

26 июн 2017
11373

Новина про постачання Україні летального озброєння викликала істерику в Росії

Російська Федерація виступила категорично проти того, аби в Україну постачався будь-який вид зброї. Як інформує replyua.net з посиланням на РІА Новини, про це заявив перший заступник голови комітету

25 июн 2017
9258

Блогер: АТО «доживает» свои последние недели. Украина ждет из США оружие

Президент Украины Петр Порошенко во время общения с украинскими журналистами об итогах визита в Вашингтон подтвердил, что помимо целой череды важных встреч состоялись переговоры с министром обороны

Последние новости

Десятки людей почали протест на кордоні з Румунією

Компанія-постачальник панелей для облицювання, через які трапилася масштабна пожежа в Лондоні, зробила заяву з цього приводу

У Мінфіні попросили не очікувати різке зростання мінімалки

Маленька перемога Трампа: Верховний суд переглянув рішення щодо міграційного указу президента США

У Євросоюзі посперечались через російський «Північний потік – 2»

МИД Беларуси вызвало на ковер посла Украины

Боровой: сложившаяся ситуация опасна не только для Путина, но и для всей России

«Власти очень искали, но так и не нашли там туристов», - в сети показали мертвый сезон в Крыму

Журналист сообщил важную новость из Евросоюза

Вашингтон займається планом для України – колишній радник держсекретаря США

25 июня в «Борисполе» был установлен абсолютный рекорд пассажиропотока

«Миша тает на глазах», - стало известно о бесполезном лечении Задорнова

Шлапак подав у відставку, бо не бажає бігати за Коломойським – експерт

У світі майже перестали говорити про Україну – Томбінський

Итоги переговоров Макрона и Порошенко

Трамп звинуватив Обаму, що той знав про російське втручання у вибори і нічого не зробив

«Кінець світу» в Києві: потужна злива налякала мешканців столиці

ЗМІ: У Європі відклали переговори щодо «Північного потоку – 2»

Дипломат: лизать руку сильнейшего, то есть США, – вот и вся бескомпромиссная позиция России

В стране, запертой со всех сторон «демократическими» Китаем и Россией, проходят выборы

 Новости за день