Москва десятиліттями підриває демократичні процеси в США – ЦРУ

Очільник Центрального розвідувального управління США Майк Помпео заявив, що Російська Федерація не одне десятиліття підривала і підриває американські демократичні процеси, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Помпео зауважив, що використані Росією методи втручання в американські президентські вибори в минулому році не були оригінальними. Однак на даний момент, на його думку, ключовим завданням для Вашингтону залишається здатність розуміння цієї ситуації і як зупинити цей згубний вплив РФ. Щоправда керівник ЦРУ відмітив, що він не володіє безпосередніми доказами щодо причетності російського президента Володимира Путіна до втручання в вибори президента США.
Варто нагадати, що наразі співробітники ФБР та представники американського Конгресу продовжують розслідування щодо російського сліду в американських виборах. Зокрема, у Вашингтоні вважають, що хакери, які здійснювали атаки на сервери партії демократів напряму пов’язані з Москвою. Також існують підозри, що для того, щоб перешкодити перемозі Хілларі Клінтон, представники передвиборчого штабу Дональда Трампа змовились з російськими посадовцями.