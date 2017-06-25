Рабинович: операція «ТрампНаш» закінчилась. Скоро почнеться операція «ПадіжСкоту»

Російський фінансист та опозиційний блогер Слава Рабинович на власній сторінці в Фейсбук розмірковує з приводу чергової гучної відставки у російському політикумі, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.
Так, блогер зауважує, що колишній посол США в РФ Майкл Макфол заявив, що російського посла у Вашингтоні Сергія Кисляка відкликали з його посади. Ця інформація має статус напів0фіційної – з Москви не надійшло ні підтвердження, ні спростування. Тим не менш, блогер наголошує, що вже зараз можна констатувати факт: кремлівська операція «ТрампНаш» провалилась, і Кисляк – тільки перший з дипломатів, хто за це поплатиться.
Взагалі-то, за екс-посла варто переживати, адже у Москві можуть вдатись до іншої операції – «ПадіжСкоту». Кисляк надто багато знає – і про причини смерті Чуркіна, і про те, чим займались на дипломатичних дачах путінські хакери, і про домовленості з Флінном. Власне, ця інформація буде дуже цікавою також і Конгресу США, ФБР, ЦРУ,АНБ та Верховному суду США. Тому блогер нагадує, що єдиний продемонстрований російською та радянською історією спосіб Кисляка врятуватись – це просити політичного притулку в США: можна спробувати уникнути полонієвого чаю в США, але не в Росії, - наголошує Рабинович.