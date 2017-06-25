«Вам ничего не известно о тысячах людей, убитых Путиным?» Маккейн пообещал заблокировать кандидатуру замминистра обороны

Американский сенатор Джон Маккейн выступил перед членами комитета по вооруженным силам и пообещал, что заблокирует кандидатуру Патрика Шанагана, которую глава Белого дома Дональд Трамп намерен предложить на должность заместителя глав американского оборонного ведомства. Как информирует replyua.net, о том, как проходили слушания, проинформировали журналисты издания The Hill.
В частности, отмечается, что известного сенатора не удовлетворили ответы Шанагана в письменной форме относительно того, какой должна быть реакция Вашингтона на агрессию России в Украине. Больше всего Маккейн раскритиковал ответ претендента на высокую должность относительно передачи украинским военным летального оружия для защиты от российской агрессии.
«Я обеспокоен тем, что сейчас, по истечении скольких лет Вы утверждаете, что этот вопрос нужно еще рассмотреть. Возможно, Вам просто не было известно о существовании этого вопроса? Либо Вы не ознакомлены с тем, как действовал комитет Сената по вооруженным силам? Вы не знаете ничего о том, что российский президент Владимир Путин убил тысячи людей? Или Вы все это пропустили, выполняя возложенные на Вас обязательства в одной из основных корпораций в оборонной сфере в этой стране?», - сказал сенатор.