В Госдепе США выступили с резким заявлением в адрес России

Хизер Нойерт, пресс-атташе Госдепа США, заявила о том, что Россия не только финансирует войну на Донбассе, но и занимается обучением террористов. Как передает replyua.net со ссылкой на Голос Америки, Нойерт подчеркнула, что сепаратисты на востоке Украины управляются и контролируются Россией.
«Управляемые Россией сепаратисты в Украине пытаются не позволить международному сообществу увидеть, что происходит на Донбассе. Нам известно, что Россия руководит так называемыми сепаратистами, финансирует и обучает их», подчеркнула пресс-атташе. По ее словам, РФ должна использовать все свое влияние для того, чтобы террористы прекратили запугивать представителей миссии ОБСЕ, и Соединенные Штаты сильно обеспокоены происходящим, поскольку участились случаи запугивания наблюдателей ОБСЕ.
«Информация, получаемая от наблюдателей, является одним из самых надежных источников, через которые весь мир может увидеть, какие опустошения происходят в этой части Украины», добавила Нойерт. Напомним, что несколько дней назад США ввели новый пакет антироссийских санкций.