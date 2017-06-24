Обама подыграл Трампу: экс-президент США смолчал о российском вмешательстве в выборы

В The Washington Post появилась огромная статья о том, что ЦРУ еще в августе прошлого года предупреждало экс-президента США Барака Обаму о том, что российские хакеры НАКа Путина намерены вмешаться в выборы, чтобы переломить их в пользу Трампа.
Как пишет у себя в соцсети Facebook известный украинский политический обозреватель Юрий Луканов, из материала становится очевидным, что Барак Обама, якобы палец об палец не ударил, чтобы помешать российским хакерам. По мнению журналиста, именно так и есть, потому что сенатор Маккейн сделал заявление о провале администрации Обамы. Правда, он ни словом при этом не вспомнил, что вмешательство имело целью склонить результаты в пользу Трампа.
«Почему Обама ничего не сделал, зная о том, что Путин сотрудничает с Трампом и готовит масштабную кампанию с подмены результатов выборов? Может, Обама сознательно Трампу подыгрывал?», – написал Луканов. Он добавляет, что впрочем, материал в СМИ может быть очередной заказухой от команды Трампа, которая рассчитана на то, чтобы отвлечь внимание от связей с Кремлем.