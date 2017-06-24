Дональд Трамп визнав російське втручання в американські вибори президента

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп залишив на власній сторінці в соціальній мережі Twitter допис, яким глава держави фактично взнав втручання Москви в американський виборчий процес в минулому році, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Трамп зазначив, що представникам адміністрації його попередника Барака Обами нібито було відомо про російське втручання в виборчий процес США ще до 8 листопада, однак при цьому колишні чиновники, відмітив нинішній президент, нічого не зробили. Таким записом Трамп фактично визнав російський слід в американських виборах. Раніше він висловлював припущення, що таке дійсно могло бути, однак новий керманич США різко відкидав власну причетність або когось з його команди до зв’язків з посадовцями Російської Федерації.
При цьому новим приводом для загострення конфлікту щодо контактів Трампа з Москвою в медіапросторі стало звільнення директора ФБР Джемса Комі, який опікувався розслідуванням з цього питання. У ЗМІ з’явились припущення, що президент Дональд Трамп вимагав у Комі закрити цю справу. Щоправда згодом на слуханнях в Сенаті США Комі розповів, що прямі вказівки від Трампа щодо цього йому не надходили.