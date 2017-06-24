В Белом доме подтвердили информацию о переговорах Трампа и Путина

Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома, сообщил о том, что, вероятнее всего, Владимир Путин и Дональд Трамп действительно проведут переговоры уже через несколько дней.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Новое время, спикер Белого дома рассказал, что личная встреча глав двух государств может пройти в Германии, на полях саммита Большой двадцатки в июле этого года. «Насколько мы можем работать с Россией, чтобы решить некоторые проблемы и сотрудничать, если мы найдем эту готовность, мы хотели бы сделать это», заявил Спайсер, отвечая на вопрос журналистов о том, когда и как президент Соединенных Штатов собирается контактировать с российским руководством.
Напомним, что очередной саммит Большой двадцатки начнется уже через две недели. Он пройдет в Германии 7 и 8 июля. В Германию прибудут главы крупнейших мировых держав, в том числе Владимир Путин и Дональд Трамп. Нужно отметить, что Трамп и Путин лично не знакомы – они беседовали только по телефону.