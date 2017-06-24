Джонни Депп извинился за неудачную шутку об убийстве Дональда Трампа

Джонни Депп, известный голливудский актер, публично извинился за шутку об убийстве президента Дональда Трампа. Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, шутка об убийстве президента прозвучала от Деппа во время выступления в Великобритании, на рок-фестивале в городе Гластонбери.
После заявления об убийстве Белый дом выступил с резким осуждением. «Я прошу прощения за плохую шутку, которую прошлым вечером я пытался в дурном вкусе произнести в адрес президента Трампа», отметил актер. По его словам, шутка получилась совсем не такая, какой она была задумана заранее, и у него не было никакого злого умысла, и он лишь пытался таким способом развеселить публику.
«Это попадет в прессу, и это будет ужасно. Но я бы хотел, чтобы вы стали частью этого. Я бы хотел уточнить: я не актер. Я просто лгу, чтобы зарабатывать на жизнь», снова отшутился Депп. Напомним, что одного из президентов США, Авраама Линкольна, застрелил актер, когда глава государства присутствовал на спектакле.