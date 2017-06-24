валюта
СпецтемаКим Ахеджаков: такого позора наша дипломатия еще не знала

Джонни Депп извинился за неудачную шутку об убийстве Дональда Трампа

Джонни Депп извинился за неудачную шутку об убийстве Дональда Трампа
Джонни Депп, известный голливудский актер, публично извинился за шутку об убийстве президента Дональда Трампа. Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, шутка об убийстве президента прозвучала от Деппа во время выступления в Великобритании, на рок-фестивале в городе Гластонбери.

После заявления об убийстве Белый дом выступил с резким осуждением. «Я прошу прощения за плохую шутку, которую прошлым вечером я пытался в дурном вкусе произнести в адрес президента Трампа», отметил актер. По его словам, шутка получилась совсем не такая, какой она была задумана заранее, и у него не было никакого злого умысла, и он лишь пытался таким способом развеселить публику.

«Это попадет в прессу, и это будет ужасно. Но я бы хотел, чтобы вы стали частью этого. Я бы хотел уточнить: я не актер. Я просто лгу, чтобы зарабатывать на жизнь», снова отшутился Депп. Напомним, что одного из президентов США, Авраама Линкольна, застрелил актер, когда глава государства присутствовал на спектакле.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Срочно: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев
Важное за сутки
23 июн 2017
15748

Лавров: в сложившихся условиях Россия защитит украинцев в ситуации с георгиевскими лентами

Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, прокомментировал запрет георгиевской ленты в Украине, подчеркнув, что в этой ситуации Россия будет солидарна со своими гражданами,

23 июн 2017
9872

Від Гужви до Тимошенко: активні колаборанти проявили себе, - Нусс

Відомий український політичний аналітик Павло Нусс на своїй сторінці в Facebook пише про те, що останнім часом ми спостерігаємо за унікальними процесами по виявленню агентурної кремлівської мережі в

23 июн 2017
7699

Словно под диктовку Грищенко: украинские СМИ не обратили внимание на очередную победу Украины

Популярный украинский журналист и блогер у себя в Facebook пишет о то, что, как и следовало ожидать самые рейтинговые украинский издания, среди которых и «Украинская правда» не заметили или осознанно

23 июн 2017
6075

Отмена переговоров: Лавров порекомендовал США не идти на риск с Россией

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не будет принимать участие в переговорах с Соединенными Штатами Америки относительно влияний новых санкций, которые были введены Белым

Последние новости

Эксперт: развитию Украины мешает очень серьезный фактор, и стране грозит утечка мозгов

Блогер: слушая инициативы Богомолец, начинаешь понимать, что здравый смысл отсутствует полностью

Польские власти закроют пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной

В Белом доме подтвердили информацию о переговорах Трампа и Путина

Путин едет в крымский «Артек»

Джонни Депп извинился за неудачную шутку об убийстве Дональда Трампа

Максакова разразилась громким заявлением о Крыме

Жебривский назвал сроки для возможного урегулирования ситуации на Донбассе

Эксперты рассказали, как вырастут цены в Украине до 2020 года

Эксперт: Трамп обязательно подпишет законопроект об усилении антироссийских санкций

Блогер: Гужва, Притула, Лещенко так сильно возненавидели Порошенко, что не заметили, как полюбили Путина

«А в Крыму уже рай», - пользователи посмеялись над «наплывом» туристов

Соцсети: «мокрые фото» Путина – это плагиат

Муждабаев: журналисты Страны.UA должны немедленно сделать публичное заявление, если они хотят сохранить свое имя в профессии

Волох: учитывая такое заявление, нужно оставить в покое всех коррупционеров

ЗМІ: Людина Курченка купила мережу газових АЗС в Німеччині

Ученые: этой осенью Земля погрузится в полную темноту

Названы страны, импортирующие самое большое количество украинского масла

Крым Украине «впарили» - бывший депутат Госдумы России

Месси может перейти в один из китайских клубов

 Новости за день