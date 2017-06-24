Эксперт: Трамп обязательно подпишет законопроект об усилении антироссийских санкций

Если законопроект об усилении антироссийских санкций пройдет через Палату представителей, Дональд Трамп, президент США, обязательно его подпишет.
Как передает replyua.net, об этом рассказал Гарри Табах, бывший начальник штаба Военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве и капитан первого ранга. «Думаю, он подпишет. Когда Жириновский открывал в Думе шампанское после объявления результатов выборов, он почему-то не понимал, что Трамп теперь будет аккуратно вести по отношению к России», заявил капитан. Однако он отметил, что Дональд Трампа является одним из тех, кто любит вести переговоры, поэтому он предпочитает всегда договариваться, и «ни одну из дверей не запирает на замок».
По мнению военного, президент США никогда «не станет окружать плотным кольцом» и будет искать выход из сложившейся ситуации. Напомним, что многие эксперты склоняются к тому, что из-за обвинений в связях с РФ Трамп никогда не пойдет против Конгресса США, чтобы избежать импичмента.