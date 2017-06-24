Ученые: этой осенью Земля погрузится в полную темноту

Исследователи из американского космического агентства утверждают, что в ноябре текущего года Земля может погрузиться в полную темноту примерно на две недели.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ФАН, в НАСА подчеркнули, что это произойдет из-за того, что Юпитер и Венера столкнутся с параллелизмом. Доклад о возможном погружении в темноту представил Чарльз Болден, глава американского космического агентства. По его словам, из-за параллелизма произойдет самый мощный взрыв на Солнце, из-за чего наша планета будет находиться в темноте ровно две недели. Температура Солнца возрастет, но потом начнет понижаться, и это будет продолжаться около 15 дней. Болден уверен, что все пятнадцать суток светило будет сиять, но ярко-синим светом, из-за чего на Земле станет совсем темно.
Впрочем, на деле эта информация оказалась уткой, которая была опубликована в американских СМИ еще два года назад и непонятным образом появилась вновь. Сам Болден заявляет, что никогда не писал подобных докладов.