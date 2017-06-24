Обама працював над проектом, який дозволяє залишити без світла та інтернету російські міста – ЗМІ

Екс-президент Сполучених Штатів Америки Барака Обама затвердив в минулому році рішення розмістити кіберзброю в російській інфраструктурі. Такі дані оприлюднило авторитетне американське видання The Washington Post, інформує replyua.net.
Як відомо журналістам, ухвалений Обамою проект передбачав розробку так званого цифрового еквівалента бомби, що Вашингтон мав наміри використати в будь-який момент за наявності подальшого напруження та загострення відносин з Російською Федерацією. Видання володіє інформацією, що нібито Барак Обама підтримав цей проект саме після того, як стало відомо про російське втручання в американський виборчий процес в 2016 році. Журналісти також зазначили, що представники ФБР повідомили Обамі, що Володимир Путін доручив російським спецслужбам зробити все, аби перемогу та посаду президента не отримала представниця Демократичної партії США Хілларі Клінтон.
Після того, як Обама пішов з посади, проект перебував на стадії розробки. Однак нині американський екс-чиновник розповів журналістам, що ця кібероперація знаходиться на початковій стадії, американські спецслужби розробили «імплантати», які можливо дистанційно помісти до «важливих мереж Росії» у відповідь на ймовірну агресію Москви. В результаті такої кібероперації для низки російських міст існує загроза залишитись без електропостачання та інтернету.