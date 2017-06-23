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Трамп може активувати «бомбу» в критичній інфраструктурі Росії, яку заклав Обама – Washington Post

Трамп може активувати «бомбу» в критичній інфраструктурі Росії, яку заклав Обама – Washington Post
Екс-президент США Барак Обама минулого року схвалив розміщення кіберзброї в системах інфраструктури Росії. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Washington Post. Як пише газета, ця зброя - «цифровий еквівалент бомби», котра може вибухнути, якщо США виявить критичне загострення відносин з РФ. Схвалити її застосування може президент Дональд Трамп.

Виданню також стали відомі подробиці дня в серпні 2016 року, коли Обама вперше дізнався про втручання Росії в американські вибори. За даними WP, з першою доповіддю ФБР ознайомили тільки Обаму і трьох його старших помічників. Щоб уникнути витоків, доповідь ФБР вивчався в тих же умовах секретності, що і під час вбивства Усами бен Ладена. Пізніше про спробу втручання розповіли і іншим членам Білого дому. У звіті ФБР нібито було сказано, що Путін особисто віддав наказ російським спецслужбам нашкодити кандидату від Демократичної партії Хілларі Клінтон і допомогти її опоненту - Дональда Трампа.

Команда Обами очікувала підтвердження доповіді ФБР від АНБ і ЦРУ. Як зазначається, робота з розслідування російського втручання сповільнилася після виборів, так як чиновники зайнялися підготовкою заходів, які завадять президенту Дональда Трампа скасувати ініціативи свого попередника.
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