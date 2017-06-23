У Конгресі США запланували надання Україні мільйонної допомоги для захисту від російської агресії

У Сполучених Штатах Америки оголосили про намір передбачити надання військової допомоги Україні у проекті закону про виділення коштів на 2018 фінансовий рік американському Міністерству оборони. Про це журналістам заявив Голова комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США Мек Торнберрі, передає replyua.net. За словами Торнберрі, виділені для міністерства кошти підуть на захист від «агресії з боку Північної Кореї і Росії».
У законопроекті буде декілька пунктів, покликаних «підсилити прихильність США НАТО та Україні». За словами сенатора, Пентагон «виділить мільйони» для сприяння безпеки України, у тому числі, на навчання українських військових і виділення для них спорядження, пише The Hill.
«У проекті закону точно буде включена військова допомога для України та заклик до адміністрації Трампа надати летальну озброєння, щоб українці могли захищати себе від агресії зі Сходу», - додав Торнберрі. Більше того, кошти планується виділити для «Європейської ініціативи стримування», створеної для надання допомоги європейським союзникам, стурбованим російською агресією.