Трамп оприлюднив зізнання щодо запису розмов з колишнім главою ФБР

Президент США Дональд Трамп стверджує, що не записував своїх бесід зі звільненим директором ФБР Джеймсом Комі, передає replyua.net.
«Беручи до уваги всі недавні повідомлення про стеження, перехоплення, викриття і незаконні вироки інформації, я не маю жодної уяви, чи існують «плівки» з записами моїх розмов із Джеймсом Комі», - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter. В той же час, він підкреслив, що «сам їх не робив, і у мене немає - будь-яких записів. При цьому, Трамп натякав на це, коли застерігав Комі від витоків в ЗМІ. Слухання Комі показали, що відносно Трампа не ведеться ніяких розслідувань, і що доказів втручання Росії в американські вибори немає.
Під час слухань в сенаті Комі зізнався, що безпосередньо передавав в ЗМІ деталі своїх розмов з Трампом через «давнього друга» професора права в Колумбійському університеті Даніела Річмана. Колишній глава ФБР додав, що таким чином він хотів домогтися призначення спеціального прокурора по «російському справі». Нагадаємо, адвокат Трампа Марк Казовіч заявив, що президент США задоволений тим, що екс- директор ФБР Джеймс Комі підтвердив, що він не є фігурантом розслідування щодо ймовірного втручання Росії у хід виборів в США.