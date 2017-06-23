Джонни Депп заговорил об «убийстве» президента

Джонни Депп, один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, решил пошутить, рассказав об убийстве президента США. Как передает replyua.net, заявление Деппа появилось на YouTube.
Оно было сделано на музыкальном фестивале, проходящем в британском Гластонбери. Выступление Деппа было приурочено к премьерному показу новой картины «Распутник» с его участием. «Можно ли привести сюда Дональда Трампа? Я думаю, Трампу нужна помощь. Это попадёт в прессу и это будет ужасно, но я хочу, чтобы вы в этом поучаствовали. Когда последний раз в США актер убивал президента?», поинтересовался актер у присутствующей на мероприятии публики.
Эти слова были сказаны не просто так – дело в том, что в апреле 1865 года во время спектакля «Наш американский кузен», поставленного в Вашингтоне, был убит Авраам Линкольн, 16-ый президент Соединенных Штатов. Убийство совершил Джон Уилкс Бут, известный актер, сторонник южан в Гражданской войне между севером и югом. Он застрелил президента в голову.