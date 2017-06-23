Профессор: Трамп долг не протянет, потому как воплощает ложь

Александр Мельник, профессор геополитики и французский ученый, считает, что США являются великой демократической страной, но нынешний президент Дональд Трамп абсолютно не вписывается в эту систему.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Мельник подчеркнул, что власть Трампа продлится в Соединенных Штатах недолго. «Трамп воплощает ложь, которая рухнет рано или поздно. США – это великая демократия. Действующий президент просто не вписывается в американскую систему институтов. Трамп и Путин – это шарики, которые лопнут при столкновении с реальностью глобального мира», считает Мельник. Профессор при этом отметил, что Трампа уже неоднократно ловили на вранье, и он говорил глобализации «нет» на своей странице в Твиттере, а именно эта соцсеть является ее проявлением. По мнению профессора, уже никто не сможет избежать глобализации.
Напомним, что Ангела Меркель, немецкий канцлер, после вступления Трампа в должность президента заявляла, что европейские страны уже не смогут надеяться на Соединенные Штаты.