У США пропонують підготуватись до можливих ядерних загроз від Росії

Адам Сміт, який є старшим членом Комітету, що опікується питаннями збройних сил нижньої палати Конгресу США, разом з 20 конгресменами оприлюднив законопроект, відповідно до тексту якого, американське Міністерство оборони зобов’язується створити стратегію у відповідь на можливе порушення Російською Федерацією Договору про ліквідацію ядерних ракет середньої та меншої дальності, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Проект закону має назву "Сприяння Акту єдності проти агресії РФ – 2017". Адам Сміт у власній заяві щодо цього документу зауважив, що "він має допомогти закласти основу для раціонального та активного підходу, що дозволить зміцнити оборону не тільки США, а й американських союзників та партнерів, посилить стимулювання та зміцнить згуртованість, запроваджуючи при цьому заходи, що дозволять зменшити ризик прорахунків і початку випадкової ядерної війни".
Крім того, законом передбачено запровадження цільових санкційних обмежень проти Москви та збільшення запасів високоточних боєприпасів для того, щоб дотримуватися політики стримування Російської Федерації.