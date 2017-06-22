Трамп спростував інформацію щодо записів розмов з екс-директором ФБР Комі

Американський президент Дональд Трамп заявив, що насправді йому невідомо, чи дійсно існують якісь записи його розмов з колишнім очільником Федерального бюро розслідувань Джеймсом Комі, хоча раніше глава США натякав на те, що вони дійсно є, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку інформацію Трамп оприлюднив на особистій сторінці в соцмережі Twitter. Він зауважив, що на тлі поширення у ЗМІ повідомлень про стеження, викриття та витік інформації, він хоче заявити, що він взагалі не знає, чи існують бодай якісь записи його розмов з Джеймсом Комі. За словами Трампа, сам він їх не робив і будь-яких інших подібних файлів не має.
Варто нагадати, що в травні Трамп, після того, як звільнив Комі з посади нібито за «неналежне виконання своїх обов’язків», натякнув одному із дописів в соціальній мережі Twitter, що він має такі записи і насправді Комі було б краще, коли б їх не було. Офіційні представники Білого дому тоді цю інформацію не коментували. Сам же Комі повідомив під час слухань в комітету Сенату, що опікується питаннями розвідки, розповів, що робив після кожної зустрічі з Трампом нотатки, думаючи «що надалі вони йому знадобляться».