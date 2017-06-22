Пономар: це було закінчення символічного розриву

Політичний оглядач Олег Пономар дав інтерв’ю виданню «Польське радіо» - в ході розмови говорили про останні тенденції політичного життя в Україні та особливо про візит президента Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, Пономар зауважує, що травень був надзвичайно насиченим на позитивні події для України. У червні такі тенденції збереглись. Загалом, події в нашій державі надзвичайно прискорились, символізуючи остаточний розрив з радянським минулим. Останнім штрихом цієї картини стала зустріч з політичною елітою Сполучених Штатів. Насправді, Пономаря анітрохи не дивує, що офіційний візит Порошенка до Вашингтону передував зустрічі американського президента з Путіним - інакше і бути не може, адже Україна – важливий союзник США, а Росія – противник.
Крім того, Пономар наголосив на тому, що в ході переговорів Порошенко зустрівся з ключовими для Києва фігурами в американському політикумі. По-перше, це зустріч з Трампом, яка мала переважно церемоніальний характер. По-друге, з віце-президентом Майком Пенсом, який, по суті, керує українським напрямком. Крім того, були непогані зустрічі з Тіллерсоном та Метісом. І надзвичайно важливий економічний блок – очільники МВФ та Світового банку. Найбільш болючими для Кремля стали переговори з Ріком Перрі – про постачання в Україну скрапленого газу, блокування «Північного потоку-2» і використання вітчизняними АЕЄ американського ядерного палива, - наголошує Пономар.