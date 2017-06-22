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Комитет по разведке США выдвинул Путину обвинение

Комитет по разведке США выдвинул Путину обвинение
Джей Джонсон, бывший секретарь Департамента внутренней безопасности США, сделал заявление о том, что на слушаниях Комитета разведки Палаты представителей Владимира Путина, президента России, публично обвинили в причастности к кибератакам во время президентской гонки в США.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на CNN, в комитете заявили, что именно президент России отдал приказ организовать кибератаки. «В 2016 году российское правительство, по указанию Владимира Путина, организовало кибератаки в США с целью повлиять на результаты выборыов – просто и ясно. Теперь ключевой вопрос для президента и Конгресса: «Что мы собираемся сделать для защиты американского народа и демократии в стране от такого рода вещей в будущем?», отметил Джонсон.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что располагают секретными материалами агентства по национальной безопасности США, где говорится о том, что военная разведка России осуществляла кибератаки на поставщика программного обеспечения, который использовался для голосования на выборах.
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