СМИ: администрация Трампа нашла способ ослабить российские санкции

Издание Нью-Йорк Таймс опубликовало материал, где говорится о том, что администрация Трампа ищет способы смягчить антироссийские санкции, и для этого пытается надавить на республиканцев в Конгрессе США, сообщает replyua.net.
Издание отмечает, что представители Республиканской партии в нижней палате, говорившие о своей антироссийской позиции, были вынуждены сделать выбор – избежать конфликта с президентом, смягчив санкции, или же продемонстрировать жесткую позицию по отношению к РФ. В свою очередь, высокопоставленные лица из администрации, на условиях анонимности, заявили, что не пытаются ослабить санкции в отношении России, а скорее, они обеспокоены тем, что законодательство ограничивает полномочия президента налагать такие санкции.
Что касается администрации Трампа, то ее главной целью остается попытка убрать за законодательства норму, которая запрещает главе государства лично принимать решение о санкциях. Если администрации удастся воплотить в жизнь такой план, это приведет к напряжению внутри антироссийской коалиции во многих странах.