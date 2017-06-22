Громоотвод: Дипломат рассказал об истинных мотивах встречи Трампа с Порошенко

Эксперт-международник Александр Хара в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что для американского президента Дональда Трампа встреча с президентом Украины Петром Порошенко стала определенным громоотводом, так как в настоящее время против лидера США продолжается расследование из-за подозрений в сотрудничестве с Российской Федерацией. Об этом сообщает replyua.net. «Эта встреча для Трампа является своеобразным громоотводом. Всем известно о продолжающемся расследовании его связей, а также связей членов его команды с российской стороной», - рассказал дипломат.
По словам Хары, данная тема для Трампа является весьма серьезной и может обернуться серьезными проблемами с учетом сильной команды, в организации которой принимает участие руководитель ФБР Роберт Мюллер.
Дипломат отмечает, что по инициативе Мюллера «началось расследование не только по отношению существующих связей Трампа с Россией, а именно финансовых связей с российским бизнесом и близкими соратниками Путина. Свободный бизнес в России не существует, все тесно связано с Кремлем», - заявил эксперт.