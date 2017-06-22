У США продовжили санкції щодо КНДР

Американський президент Дональд Трамп ухвалив рішення щодо продовження санкційних обмежень проти Північної Кореї, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідну інформацію було оприлюднено у четвер, 22 червня. Президент Трамп направив повідомлення про це до Конгресу США. Санкції діятимуть ще рік. Мова йде, зокрема, про збереження тих обмежень, що раніше були запроваджені Сполученими Штатами Америки з 2008-2011 рр. та з 2015-2016 рр. Строк їх дії спливав 26 червня поточного року, однак за умови наявних ризиків поширення ядерних матеріалів в Північній Кореї, продовження провокаційної та дестабілізуючої політики з репресивними діями, у Вашингтоні ухвалили рішення посилити ці санкції в зв’язку з тим, що вони становлять небезпеку для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США.
Варто нагадати, що протягом останніх місяців Пхеньян активно проводить випробування балістичних ракет, хоча міжнародна спільнота і застерігає КНДР від подібної політики. У відповідь на це США направили до західної частини Тихого океану 2 ударних авіаносці і планує направити до цього регіону ще одну ударну групу.