ЗМІ: У Білому домі прагнуть пом’якшити антиросійські санкції, прийняті у Сенаті

Адміністрація президента США Дональда Трампа прикладає максимум зусиль, аби пом'якшити законопроект про нові санкції проти Росії і Ірану. Як інформує replyua.net, про це повідомляє The New York Times, посилаючись на свої джерела. За інформацією видання, Білий дім застосовує свій вплив на республіканців у Конгресі для того, щоб послабити санкції, передбачувані новим законом.
Республіканці з нижньої палати парламенту виявилися в суперечливій ситуації: з одного боку, вони мають традиційну антиросійську позицію, з іншого - не хочуть дратувати адміністрацію президента. Однією з основних норм, яка має першочергове значення для Трампа, є право на скасування або ослаблення санкцій. Згідно з новим законом, таке право має тільки Конгрес, і в адміністрації Трампа хочуть прибрати цю норму.
Як відомо, раніше в американському сенаті було схвалено поправку, яка передбачає посилення санкцій відносно Росії через втручання Росії в президентські вибори в США. «За» проголосували переважна більшість сенаторів, «проти» - двоє. Зокрема, мова йде про поправку в законопроект, який спочатку передбачав тиск за допомогою санкцій на Іран.