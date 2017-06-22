У Білому домі відмовилися підтверджувати зустріч Трампа і Путіна

У Білому домі наразі не підтверджують можливість зустрічі Росії та Сполучених Штатів Америки Володимира Путіна і Дональда Трампа під час саміту «Великої двадцятки» в Німеччині, про що інформує replyua.net. «Мені нема про що оголосити в цей раз», - сказала журналістам в середу заступник прес-секретаря Білого дому Ліндсі Уолтерс.
Як повідомлялося, напередодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ніякої підготовки зустрічі Путіна і Трампа в даний час не ведеться, зазначивши, що при необхідності все можна узгодити, проблем не виникне. «Поки вона ніяк не готується, і на 7 липня поки нічого не заплановано», - сказав Пєсков. В той же самий час, говорячи про те, чи є перешкоди для проведення зустрічі, на підготовку якої залишилося вже небагато часу, Пєсков сказав: «У разі необхідності ми встигнемо. Ніяких проблем не буде».
Нагадаємо, що віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у соціальній мережі повідомила деталі візиту глави української держави Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки. За її словами, офіційний Вашингтон не має наміру скасовувати антиросійські санкції до того часу, поки Москва не поверне Крим і Донбас.